أهم الأخبار .. السيسي: القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة المصرية .. إغلاق تام في لندن بسبب كورونا .. مصدر أمنى ينفي ادعاءات الإخوان بوجود عقاب جماعي بأحد السجون

نشر موقع دوت الخليج عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية وجاء أبرزها كالآتي:

الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة المصرية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ورياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

السياحة: إلغاء حفلات رأس السنة بالمطاعم والفنادق ..فيديو

قال عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية،أن الهدف الأساسى من قرار الوزارة بشأن إلغاء حفلات رأس السنة بالفنادق والمطاعم هو منع تجمعات المواطنين.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

تثبيت وقف إطلاق النار.. رئيس المخابرات العامة يلتقي حفتر وعقيلة صالح فى بنغازي.. صور

إلتقى رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، بالمشير خليفه حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الإهتمام والتأكيد على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5" والتي اسفرت عن تثبيت وقف اطلاق النار واتخاذ عدد من الاجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والامني بجميع ربوع ليبيا.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

الخارجية: نتابع مع تونس موقف 17 صيادا مصريا تم توقيفهم في صفاقس

أكد السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب موقف 17 صيادا مصريا تم توقيفهم من قبل السلطات التونسية بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه فى حالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

براءة المتهمين في أحداث اقتحام قسم بولاق الدكرور

قضت محكمة النقض ببراءة كل من عمرو أحمد زكي الغندقلي وعمر أحمد عبد الحافظ، والغاء الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث إقتحام قسم بولاق الدكرور ".. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

إغلاق عام في لندن وأجزاء من انجلترا بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض مستوى جديد من القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من يوم غد الأحد لمواجهة تفشي كبير لفيروس كورونا.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

محمد منير يغادر المستشفى إلى منزله.. بيان من نقابة المهن الموسيقية

تطمئن نقابة المهن الموسيقية جمهور الفنان محمد منير على صحته، وأكدت في بيانها أن "الكينج" بصحة جيدة، ويتواجد حاليًا في منزله، وليس في المستشفى، بعد أن أجرى بعض الفحوص الطبية.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

المحكمة تلزم أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه في قضية سمية الخشاب

ألزمت محكمة أسرة سيدى جابر بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية الفنان أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

مصدر أمنى ينفى ادعاءات الإخوان بوجود عقاب جماعى بأحد السجون

نفى مصدر أمنى ما يتم تداوله من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات الموالية لها من إدعاءات بوجود عقاب جماعى داخل أحد السجون.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

تزوجت حبيبها الأول عرفيًا.. أمن القليوبية يكشف سر اختفاء عروس بنها بعد زفافها بأسبوعين

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض حادث اختفاء عروس بعد زواجها بـ 15 يومًا بمدينة بنها حيث تبين أن العروس تزوجت عرفيًا من حبيبها القديم من محافظة المنوفية وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

هربت بعد زفافها بـ 14 يومًا.. حبس عروس بنها بتهمة الجمع بين زوجين

أمرت نيابة بنها بمحافظة القليوبية بحبس عروس بنها وزوجها العرفي 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت لها تهمة الجمع بين زوجين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

لماذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ؟ 4 أسباب لا يعرفها الكثير

لماذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب.. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا لحاجة، أولًا: كالصيد، ثانيًا: الحراسة، ثالثًا: أو للماشية، رابعًا: أو للزرع، خامسًا: ومساعدة الضرير، وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، ويجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع تعليمه الصيد؛ أو لاتخاذه لهذه المنافع المذكورة، ولا ينبغي اتخاذه لغير ما ذكر من منافع.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

وصول بعثة منتخب الشباب إلى مطار القاهرة

وصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، منذ قليل، إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

منع المطربين والراقصات.. البحر الأحمر تلغي التعاقدات الخاصة بـ احتفالات رأس السنة

علق علاء عاقل رئيس غرفة المنشأت الفندقية بالبحر الأحمر، على قرار وزارة السياحة بإلغاء احتفالات راس السنة داخل الفنادق، قائلًا : " القرار من قبل السياحة اتخذ في إطار توخي الحذر من عدم تزايد أعداد الاصابات.. والاحتفالات التي تم إلغائها هي الحفلات الغنائية أو المهرجانات الثقافية أو السياحية ".. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

رسميًا.. بايدن يعلن ترشيح ديب هالاند لمنصب وزير الداخلية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسميًا في مؤتمر صحفي ترشيح النائبة الديمقراطية بمجلس النواب ديب هالاند لمنصب وزير الداخلية.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

انتشال جثة أسفل أنقاض عقار الجمرك بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من انتشال جثة أسفل عقار وكالة الليمون بحي الجمرك وسط الإسكندرية.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

إصابة محمد الشرنوبي بفيروس كورونا

نشر المطرب محمد الشرنوبي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

انهيار عقار قديم بحي الجمرك وأنباء عن وجود أشخاص تحت الانقاض

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق خلف شارع وكالة الليمون بحي الجمرك وسط الإسكندرية.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

إصابة ديمة بياعة بـ فيروس كورونا .. فيديو

كشفت الفنانة السورية ديمة بياعة عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد وهو ما تاكدت منه بعد اجرائها التحليل والمسحة الخاصة بكورونا.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

والد ضحية الهجرة غير الشرعية: الجيران بلغوني بوفاة ابني ومعرفش إنه مسافر ليبيا

«أنا وامه منعرفش إن ابننا كان مسافر ليبيا» هكذا بدأ سعيد محمد والد احد ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية ويدعي ابراهيم والتابعان لمينا الحية التابعة لاطسا بالفيوم كلامه وسط حالة من الحزن الشديد والدموع تنهمر علي وجنتيه.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

أولسان الكورى يهزم بيرسبوليس الايرانى 2-1 ويتوج بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية

نجح نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في التتويج ، بلقب دوري أبطال آسيا لعام 2020، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على بيرسبوليس الإيراني بنتيجة (2-1) في نهائي البطولة الذي جمع بين الفريقين على ملعب الجنوب.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.

النيابة العامة تأمر بحبس والدي الطفل ضحية التعذيب وتعاطى المخدرات

أمرت النيابة العامة بحبس والدي طفل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتعذيبهما له وأجبراه على التدخين وتعاطي المواد المخدرة.. للمزيد من التفاصي اضغط هنا.