انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع جديد في وفيات ومصابي كورونا اليوم السبت والإجمالي يقفز لـ 124891 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة عن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم، السبت 19 ديسمبر، والذي شهد قفزة كبيرة جديدة مقارنة بالأيام الماضية، كما أن هذه الزيادة في الإصابات والوفيات مستمرة بمصر، والعالم أجمع يشهد الزيادة في الإصابات والوفيات، كما أن عدم تعاون المواطنين في تنفيذ الإجراءات الإحترازية ساهم بشكل كبير في تلك الزيادة.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 19 ديسمبر

ووفق تقرير الصحة اليوم، فقد خرج من مستشفيات العزل الصحي 324 حالة جديدة بعد تلقيهم العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وبهذا يصل إجمالي الأعداد المتعافية من الفيروس حتى الآن إلى 106481حالة.

كما أن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 611 حالة جديدة، تم رصدها عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ووصلت إجمالي الإصابات حتى اليوم إلى 124891 حالة، ومن بينهم الأعداد التي تعافت بشكل كامل وخرجت من مستشفيات العزل الصحي.

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أما الوفيات فقد سجلت اليوم 28 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة فقط، ووصول إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 7069 حالة، وأكد متحدث الصحة الدكتور خالد مجاهد أنه ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية والتي صدرت في مايو الماضي 2020، فإن زوال أعراض الإصابة بكورونا لمدة 10 أيام يعد مؤشر لتعافي المريض من الفيروس.