بنك مصر يفوز بجائزة الأداء المتميز في مواجهة أزمة كورونا لعام 2020

فاز بنك مصر بجائزة "الأداء المتميز في مواجهة أزمة كورونا لعام 2020، ويعد منح اتحاد بنوك مصر هذه الجائزة بمثابة وسام استحقاق لاتحاد بنوك مصر؛ الذي قام في الآونة الأخيرة منذ إعلان فيروس كورونا المستجد جائحة عالمية بوضع أمان وصحة العاملين والمتعاملين في القطاع المصرفي نصب أعينه، انطلاقا من دوره المحوري في مجال المسئولية المجتمعية وكونه دائما صاحب المبادرات التي تهدف لدعم المجتمع المصري في كافة الأحوال.



جهود بنك مصر في فيروس كورونا

تمكن بنك مصر في فترة الجائحة من تدعيم جهود الدولة بمجال الاقتصادي في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم والتي تتطلب تكاتف جميع الجهود لمواجهة الآثار المترتبة على فيروس كورونا سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي والصحي، والتي تعاملت الدولة معه بمنتهى الاحترافية والجدية منذ بدء الجائحة من خلال تكاتف كافة أجهزة الدولة، وأثبتت تحيزها بكل المعايير وعلى كافة الأصعدة للمواطن المصري حيث وضعت الدولة نصب أعينها منذ بداية الجائحة أولوية الحفاظ على صحة المواطنين وأرواحهم قبل أية اعتبارات أخرى.



وفى اطار دعم جهود الدولة للتصدي لفيروس كورونا، قام الاتحاد بالعديد من الجهود الاستثنائية التي كان من شأنها الحد من الآثار السلبية لتلك الجائحة ومن تلك الجهود؛ وضع خطة للبنوك بشأن الإجراءات الاحترازية اللازم اتخاذها لمواجهة تداعيات كورونا حفاظا على أمان وصحة العاملين والمتعاملين في القطاع المصرفي ، كما تولى الاتحاد التنسيق لحملة جمع التبرعات لصالح المتضررين من تداعيات كورونا ووصل حجم تبرع الجهاز المصرفي لما يزيد عن 750 مليون جنيه، وذلك للحد من آثار الجائحة والتعاون مع الدولة لتوفير الأدوية والاجهزة الطبية للمتضررين، بالإضافة الى قيام الاتحاد بإطلاق الحملة القومية للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني تحت شعار "باي باي نقدية.. ده زمن الإلكترونية"، كأحد الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث استهدفت الحملة زيادة الوعي ونشر ثقافة استخدام خدمات الدفع الإلكتروني من خلال التعامل بنقاط البيع POS ورمز الاستجابة السريع QR Code لدى كلاً من التجار، العمالة والعملاء وذلك بصورة بسيطة وسهلة لتعزيز التعاملات المالية الإلكترونية ،في إطار خطة الدولة لتقليل الاعتماد على النقدية ، وتعزيز التعاملات المالية الالكترونية، خاصة في ظل تلك الظروف حفاظا على التباعد الاجتماعي وتقليل التجمعات من خلال التعامل بالوسائل الرقمية.



وعرض اتحاد بنوك مصر مقترحات للبنك المركزي في ظل تداعيات كورونا تتعلق بمواعيد العمل بالبنوك، وعلاج المتضررين من القطاع المصرفي لكونهم في وضع خطر لنزولهم للعمل في ظل تلك الظروف، كما تم التنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة الصحة؛ لتخصيص أسّرة للمصابين بفيروس كورونا من القطاع المصرفي، كما حث البنوك على تفعيل كافة الخدمات الالكترونية الموجودة لديهم (Digital platforms) مع حثهم على اعداد فيديوهات تعريفية ( 2D movies) لتوعية العملاء بالقنوات الالكترونية التي يمكن للعملاء التعامل والتواصل من خلالها خلال تلك الازمة دون الحاجة للذهاب الى الفروع .



ويجدر الإشارة إلى أن اتحاد بنوك مصر دائم الحرص على توفير أفضل سبل التواصل لتعزيز التعاون الفعال لمواجهة فيروس كورونا من خلال عقد شراكات مع الحكومة والعديد من مؤسسات المجتمع المدني من اجل تعزيز جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنوك المصرية تعكس دائماً التزامها بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

