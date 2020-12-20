اليوم .. الجنايات تصدر حكمها ضد قاتل زوجة الشاعر محمد عفيفي

تصدر الدائرة الثالثة جنايات شبين الكوم، صباح اليوم الأحد 20 ديسمبر ، حكمها ضد السيد عادل السيد محمد يونس، قاتل الناقدة والأديبة نفسية قنديل زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفى مطر، بعد أن أحالت أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية.

تفاصيل القضية



تعود أحداث القضية رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٢٠١٩ جزئي جنايات أشمون المقيدة برقم ٦٦٣ لسنة ٢٠١٩ كلي شبين الكوم، إلى فجر التاسع عشر من مارس 2019 حينما اقتحم المتهم، 32 عاما، مقيم بقرية "سدود" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فيلا "شهيدة الغدر" نفيسة قنديل بقرية رملة الأنجب المجاورة لسكن المتهم، مسلحا بغرض سرقة أموالها، وقام بقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستغلا مبيتها وحدها داخلها، بحسب قرار الإحالة.



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اعترف المتهم بجريمته بشكل تفصيلي ومثلها أمام ضباط المباحث الجنائية بقيادة العميد محمد على، وأقر باستخدام أداتين "حديدة" و"مفك"، واقتحام منزل الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر وقتل زوجته وسرقة مبلغ مالي، وقررت هيئة المحكمة إحالة أوراق القضية إلى المفتى لإبداء الرأي الشرعي فى الحكم بإعدام المتهم بعد إعترافه.