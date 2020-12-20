نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتبهوا فقد بدأ الشتاء تعرفوا على جودة الهواء وحالة الطقس الأحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الصادر وتقريرها الأسبوعي عن حالة الطقس هذا الأسبوع، والذي طمئن المواطنين من التقلبات الجوية، أو الأمطار الكثيفة التي قد سببت تلفيات كبيرة في وقت سابق، ومن الواضح عند مشاهدة التقرير عدم وجود ما يستدعي الخوف هذا الأسبوع، حيث جاء أغلب ما في التقرير عن شبورة مائية أغلب أيام الأسبوع وأمطار خفيفة على أغلب محافظات الجمهورية، ولا توجد أي أنباء عن تعطيل الدراسة هذا الأسبوع.

حالة الطقس

قالت الهيئة أن طقس الأحد سيشهد حالة من الهدوء، ويسود الدفيء أغلب المحافظات، وتزيد درجات الحرارة على جنوب الصعيد، لكن يتوقع الخبراء أن تنخفض درجات الحرارة ليلا، وصبح الطقس شديد البرودة، وحذر البيان عن احتمالية وجود شبورة مائية كثيفة على السواحل الشمالية ومدن القناة والدلتا، وأما عن جودة الهواء فهي من متوسطة إلى سيئة على محافظات مصر حسب بيان الإدارة المركزية لنوعية الهواء، حيث قسمت نوعية الهواء الى ثلاث ألوان هي الأصفر والاحمر والاخضر، حسب درجة النقاء أو شدة التلوث؟

وجاءت درجات الحرارة ما بين 11 الى 21 على محافظات الجمهورية .

موعد فصل الشتاء

السؤال الأشهر الذي يتكرر في أذهان الناس هذا الوقت تحديدا من السنة متى يبدأ الشتاء، فشتاء هذا العام بداية من 21 ديسمبر الجاري، ولعل اعتياد المواطنين على تباعد فترات سقوط الأمطار حال بينهم وبين احساسهم بوجود شتاء حقيقي، تستمر فيها الأمطار بالهطول حيث تنعم الأرض بالخيرات، وتزداد المحيطات والأبحار والأنهار، ولكن هذا لم يحدث منذ وقت طويل، وأشار خبراء الأرصاد أن الطقس هذا العام مستقر إلى الأن، وأن فرص هطول الأمطار واردة، ولكن تأثيرها ليس بالشكل الكبير، وثبات الرياح وانعدام الأتربة لفترة كبيرة، وهناك ظاهرة ملحوظة هذه الأيام وهي الشبورة المائية التي قد تستمر لفترات ليست قصيرة، فيجب عدم الإسراع عن الطرق الرئيسية.

ونبه خبراء الأرصاد على أن هذا الأسبوع قد يشهد أمطارا خفيفة على بعض المحافظات، ومتوسطة الشدة في محافظات أخرى، لذا وجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي ضرر، ومن الملاحظ انتظام حركة الملاحة وعدم تأثرها الأيام القليلة القادمة.