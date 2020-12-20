بنك القاهرة يشارك "صناع الخير" في تطوير قرية سمطا بقنا

شارك بنك القاهرة مؤسسة "صناع الخير" في تطوير قرية سمطا بمحافظة قنا، إيمانًا من بنك القاهرة بدوره المجتمعى وتحقيق التنمية المستدامة.
بنك القاهرة
ونشر بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "سعداء باعلان إنتهاء كافة المحاور الرئيسية لمشروع تطوير قرية سمطا بحري بمحافظة قنا الذى أطلقه بنك القاهرة من ضمن مباداراته لتحقيق الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" لإعادة إعمار المنازل المتهالكة للأسر المستحقة بالقرية".
وأضاف "أيضا مشروع "المهنة الواحدة" الذى يقوم على إقامة مشروعات تنموية صغيرة تتناسب مع طبيعة الظروف الحياتية لسكان القرية والنشاط الرئيسى لهم وتدريبهم عليها وتوفير كافة المقومات اللازمة لنجاح مشروعهم لاتاحة لهم دخل مستدام وفتح باب رزق لهم".
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ويجدر الإشارة إلى أنها لم تكن تلك المرة الأولي الذي يخوض بنك القاهرة فيها خدمة مساعدة الأسر الفقيرة وتنمية القري في المجتمع.
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