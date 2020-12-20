دوت الخليج يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأحد 20 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض دوت الخليج نشرة أخبار البنوك اليوم الأحد 20- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عن قرض جديد بقيمة تصل إلى 2 مليون جنيه، مخصص للعاملين في شركات البترول والغاز والبتروكيماويات التابعة للهيئة العامة للبترول ويتيح البنك الأهلي المصري القرض دون الحاجة إلى ضامن عند التعاقد معه.