جدة - نرمين السيد - وشمل هذا اليوم افتتاح البازار الخاص بعيد الميلاد وريسيتال بعنوان الأمل، وأحياه كورال المرنمة سيلڤا عودة. وفى ختام اليوم، تمت إنارة شجرة الميلاد للسنة الثالثة على التوالى، وأطلق عليها هذه السنة اسم شجرة الميلاد والوحدة الوطنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة الكلدانية تنير شجرة الميلاد والوحدة الوطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.