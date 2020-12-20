دوت الخليج يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأحد 20-12 -2020 أورنج / المصرية للاتصالات / فودافون

يوضح دوت الخليج نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأحد 20- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات.

آخر أخبار أورنج

وفرت أورنج باقات الانترنت GO Games لعشاق الألعاب، حيث يواصل عملاء أورنج تساؤلاتهم عن مختلف عروض الباقات، سواء للمكالمات أو الإنترنت والسوشيال ميديا.



آخر أخبار المصرية للاتصالات

أعلنت المصرية للاتصالات We عن خدمة الاحتفاظ بالمكالمات مجانًا بالإضافة إلى خدمة حظر المكالمات المزعجة بناءً على طلب عملاء المصرية للاتصالات we فهى من أبرز الخدمات التى توفرها الشركة ويقبل عليها الكثيرون وذلك لتلقى رسائل بالمكالمات التي كانت فائتة بسبب عطل الشبكة ، أو كون العميل لم يجيب عليها في الوقت المناسب.



آخر أخبار فودافون

يقدم دوت الخليج أكواد فودافون Vodafone 2021 كاملة، حيث أن يرغب الكثير من عملاء فودافون الحصول على كود لتنفيذ خدمة معينة سواء كانت للإنترنت أو للتحدث مع خدمة العملاء.



ويتابع دوت الخليج كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.

