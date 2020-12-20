الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على البلاد اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة باردة ليلًا تصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق في أغلب الأنحاء، والطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا، بينما يكون مائل للدفء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. درجات الحرارة اليوم في مصر:



القاهرة 21/13 الإسكندرية 20/14 مطروح 19/11 بورسعيد 21/15 رفح 19/14 كاترين 16/4 اقرأ أيضا: الابن هارب والبنات تسير على خُطى والدهم .. امبراطورية النساجون الشرقيون تتوزع على ابنتي فريد خميس بعد هروب نجله "بيبو"

شرم الشيخ 17/25 بني سويف 22/10 الأقصر 25/11 الوادي الجديد 25/11 حلايب 26/11



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