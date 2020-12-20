انقطاع المياه عن بعض المناطق اليوم .. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عن قطع مياه الشرب عن بعض قرى الفيوم بسبب الصيانه اللازمة لمحطة العزب الجديدة المرحلة الاولى.

وأيضا تغيير الجزء التالف من الخط البالغ قطره 600 مم صلب بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم مما يستلزم قطع المياه لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم الاحد الموافق 20/12/2020 حتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم الاثنين الموافق 21/12/2020.

وذكرت شركة المياه فى بيان لها ، أن المناطق المتاثرة هى "مدينة الفيوم بجميع احيائها ،مركز الفيوم هوارة المقطع ، وهوارة عدلان ،دمشقين ،اللاهون ،مدينة الفيوم الجديدة ،دمو ،سجن دمو ،مساكن دمو ،منشاة دمو ، وحدات الجيش، بدمو ،العزب ،الصعيدى ،الاعلام ،سيلا ،البسيونية، العامرية ،كفور النيل ، مجزر العزب ،ابجيج ،منشاة بغداد ،الزملوطى.

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وطالبت الشركة المواطنين واصحاب المخابز والمستشقيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من اعمال الصيانه اللازمة وعودة الخدمة مرة أخرى.

