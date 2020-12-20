عروسة فيديو مدح أب لابنته: مكنتش متخيلة الضجة دى.. والعريس: الناس هاجمتنى

جدة - نرمين السيد - وقالت دينا، فى مداخلة عبر الـ"سكايب"، لبرنامج كلمة أخيرة، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، إنها تبكى كلما شاهدت فيديو عقد القران ومدح أبيها لها "كنت عارفة إن بابا هيتكلم بس مكنتش متخيلة كل الكلمات الجميلة دى، ومكنتش متخيلة كل الضجة دى على الإنترنت".

وأضاف دينا، "أنا وبابا أكتر من صحاب وبيننا صداقة غريبة، مش مجرد أب وابنته بس وهو أقرب حد ليا.

من جانبه، قال العريس محمد شامل، "حمايا لو مكانش متأكد إنى هحط دينا فى عيونى مكانش هيجوزهالى، وهو أول يوم اتقدمت فيه لدينا قالى أنت محترم وأنا فخور بيك".

وتابع: "لحظة الفيديو كانت صعبة جدا عليا لأنى كانت إيدى فى أيده وهو بيبكى وبيقول كلمات مؤثرة، بس مش عارف ليه الناس هاجمتنى عشان معيطتش".