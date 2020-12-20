وفاة مروة وجدي رئيس تحرير النشرة الاقتصادية بقطاع الأخبار

نشرت الاعلامية رانيا محمود منشورا جديدا عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وأعلنت فى منشورها عن وفاة مروة وجدى رئيس تحرير النشرة الاقتصادية بقطاع الأخبار فى التليفزيون المصرى.

وقالت معلقة:" مروه وجدي ..رئيس تحرير النشرة الاقتصادية بقطاع الأخبار ..بالتليفزيون المصري ..عرفتها منذ أربعة شهور فقط ..كانت منظمه دقيقه مجتهده دؤوبه .. أمينه في صياغة الخبر .. وحريصه على أريحية آداء مذيع الاقتصاد الناقل لعملها على الشاشه".

وتابعت قائلة:"النهارده قرأت خبر وفاتها على فيس بوك منذ قليل ..مروه تركت مكانها ف الدنيا .. وراحت عند ربنا ..مروه نموذج لملاك بشري .. سكن الأرض ..مروه .. فتاه شابه .. ليس لها أبناء .. لم تتزوج".

واضافت: "فليكن دعائنا لها ونيسًا لها في أول لياليها تحت الأرض .. رجاءً .. الدعاء بظهر الغيب ..

إنا لله وإنا إليه راجعون ".

واشاد المتابعون لها بحسن الخلق و التمييز فى اعمالها التى امتازت بالدقة والاجتهاد و اثار الخبر حزنهم و قاموا بالدعاء لها بالرحمة.