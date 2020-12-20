عاجل.. البيج رامي يتوج ببطولة مستر أوليمبيا

فاز لاعب كمال الأجسام المصري رامي السبيعي والشهير ب"البيج رامي" ببطولة مستر أوليمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية سنويا، كأحد أعرق وأشهر بطولات كمال الأجسام على مستوى العالم. اقرأ أيضا: "بيج رامي" في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي

بيج رامي



واحتفل البيج رامي بهذا الإنجاز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب: "أريد أن أشكر جميع مشجعي كمال الأجسام في العالم على الحب والدعم الذي تلقيته، لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام مع إلغاء عرض بسبب كورونا بعد الاختبار الإيجابي". واحتفل البيج رامي بهذا الإنجاز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب: "أريد أن أشكر جميع مشجعي كمال الأجسام في العالم على الحب والدعم الذي تلقيته، لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام مع إلغاء عرض بسبب كورونا بعد الاختبار الإيجابي". اقرأ أيضا: هل بسبب نزول صلاح؟ كلوب يكشف السبب الحقيقي لغضب ماني!

وأضاف: "لقد فقدت أيضًا الراعى في وقت سابق من هذا العام ولكن كل ما يهم هو أنني ظللت أعمل بجد لتحقيق هذا الحلم.. لإسعاد المعجبين.. أراكم جميعًا في غضون ساعات قليلة. .أحبك جميعًا".

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