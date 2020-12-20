حديث السيسى عن فلسطين ورسالة دعمه للشعب الليبى .. أبرز اهتمامات الصحف اليوم

جدة - نرمين السيد - ففى الأهرام تناولت الصحيفة تحت عنوان "توحيد الجهود لتنشيط مفاوضات السلام وتحقيق المصالحة الفلسطينية"، تأكيد الرئيس السيسى استمرار مصر فى جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشددًا على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذًا فى الاعتبار المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم أهمية توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الضالعة فى مفاوضات السلام بين الطرفين، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازى مع جهود مسار المصالحة الوطنية، وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزًا للمسار الأساسى المتمثل فى تحقيق السلام المنشود.

فيما نشرت "الأهرام" تحت عنوان "نقلها رئيس المخابرات العامة رسالة دعم من الرئيس للشعب الليبى على الصعيدين العسكرى والسياسي" قيام الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة اليوم بزيارة الى مدينة بنغازى الليبية موفدًا من السيد رئيس الجمهورية، حيث نقل رسالة دعم وتأييد من الرئيس السيسى للشعب الليبى على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية فى اطار الدور المصرى الداعم لإستقرار الاوضاع فى ليبيا والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.

والتقى رئيس المخابرات العامة خلال الزيارة بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطنى الليبى وتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات محل الإهتمام والتاكيد على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5" والتى اسفرت عن تثبيت وقف اطلاق النار واتخاذ عدد من الاجراءات التى تساهم فى استقرار الوضع العسكرى والامنى بكافة ربوع ليبيا.

أما صحيفة الأخبار فركزت على فعاليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى السابع الذى عقد تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة مجموعة من الوزراء وهم: د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. محمد معيط وزير المالية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بالاضافة الى قيادات الشركات، والمهندس ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.

وأعلن مقرر جلسة السياسات المالية والنقدية فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى نتائج الجلسة والتوصيات الى توصلت اليها والتى جاء فيها ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار كى يتولى مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار. كذلك طالبت التوصيات بضرورة إرساء البيئة المؤسسية للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وجاء ضمن التوصيات ضرورة التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة التى تساهم فى نمو الناتج المحلى الإجمالى كما أكد على الحلول المبتكرة التى لجأت إليها دول العالم للاستثمار فى المستقبل، ومنح المستثمرين عوائد إيجابية فى ظل مناخ استثمارى محفز ووضع الخطط التى تساعد على توطين التكنولوجيا، والتركيز على تطوير البحث العلمى لتحسين القدرة التنافسية.

وطالبت التوصيات أيضا بتطوير وتحديث الخريطة الاستثمارية التى تتضمن اهم الفرص الاستثمارية وتوزيع الفرص جغرافيا وإتاحتها للمستثمر مع بيان البنية التحتية والمميزات، وأيضا المناطق ذات الأولوية للاستثمارات.

كما دعت التوصيات إلى تفعيل منظومة حوافز الاستثمار التى نص عليها القانون رقم 72 لسنة 2017، سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو غير الضريبية، وضرورة وضع برنامج زمنى متكامل لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار إليكترونيا بحيث يتم إصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية. وطالبت أيضا بضرورة التركيز على تنفيذ ومتابعة تعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة للمنتحات المصرية. إعداد برنامج إصلاحى هيكلى للقطاع الصناعى يركز على حل مشكلات الصناعة، والاهتمام بالتعليم الفنى واستحداث مدارس فنية يواكب خريجوها سوق العمل.

وفى صحيفة الجمهورية جاء تحت عنوان " الآن مصر من أفضل 5 اقتصادات عالميا.. رئيس الوزراء: مؤشرات أداء الاقتصاد فاقت توقعات مؤسسات التمويل الدولية" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات فى ظل أزمة كورونا، واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، من خلال اتباع منهجية استباقية فى التعامل باحترافية مع الجائحة والحد من تداعياتها: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، بكفاءة إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصرى، التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتبلغ مائة مليار جنيه بما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فاقت توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وقال مدبولى ، فى كلمته خلال مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة عازمة على الاستمرار فى تحفيز الاقتصاد وضخ استثمارات كبيرة بمختف القطاعات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن الاقصاد المصرى نجح فى تسجيل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلى من 108% فى العام المالى 2016/ 2017، إلى 88% بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8% فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

وتحت عنوان "توجيه رئاسى بتطوير 1000 قرية رفع قدرات البنية الأساسية من مختلف الجوانب" قالت صحيفة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه خلال اجتماع عقده أمس، ببلورة المشروع القومى لتطوير الـ١٠٠٠ قرية على مستوى محافظات الجمهورية فى سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية.. ياتى ذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل.