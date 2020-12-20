أهم الأخبار .. بيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا للمحترفين في كمال الأجسام.. وإغلاق طريق السويس الصحراوي أمام حركة السيارات

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
نشرت الاعلامية رانيا محمود منشورا جديدا عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
قررت جهات التحقيق حبس سيدة 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها باستقطاب راغبي المتعة الحرام من خلال الإنترنت.
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق القاهرة - السويس الصحراوي بسبب الشبورة أمام حركة السيارات.
فاز ممدوح السبيعى الملقب بـ بيج رامى بلقب مستر اوليمبيا ٢٠٢٠ للمحترفين فى كمال الأجسام خلال فعاليات بطولة مستر أولمبيا للمحترفين المقامة حاليًا في ولاية أورلاندو فلوريدا الامريكيه في الفتره من ١٧ الي ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.
حل الفنان محمود حميدة، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلانى مقدمة برنامج "السيرة" عبر قناة "DMC"، للحديث عن أسرار من حياته لأول مرة وكواليس أعماله الفنية.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "كثير من الناس يموتون الآن بسبب مرض السرطان، فهل الذي يموت بسبب هذا المرض الخطير يُعَدُّ شهيدًا؟
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن أعضاء جدد في إدارته، بينهم وزيرتي الداخلية والطاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار .. بيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا للمحترفين في كمال الأجسام.. وإغلاق طريق السويس الصحراوي أمام حركة السيارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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