أهم الأخبار .. بيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا للمحترفين في كمال الأجسام.. وإغلاق طريق السويس الصحراوي أمام حركة السيارات

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

نشرت الاعلامية رانيا محمود منشورا جديدا عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

قررت جهات التحقيق حبس سيدة 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها باستقطاب راغبي المتعة الحرام من خلال الإنترنت.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق القاهرة - السويس الصحراوي بسبب الشبورة أمام حركة السيارات. فاز ممدوح السبيعى الملقب بـ بيج رامى بلقب مستر اوليمبيا ٢٠٢٠ للمحترفين فى كمال الأجسام خلال فعاليات بطولة مستر أولمبيا للمحترفين المقامة حاليًا في ولاية أورلاندو فلوريدا الامريكيه في الفتره من ١٧ الي ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

قال الفنان أحمد عدوية أنه لا يعرف حسن شاكوش أو حمو بيكا ولا يهتم بأغانى المهرجانات أو يسمعها، ولكنه دائما يسمع أغانى الست "أم كلثوم " .