نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، 3 صور من مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس والتي شهدت تسجيله لهدفين وانتهت بسباعية نظيفة. ‎وفاز ليفربول أمس السبت، على كريستال بالاس بنتيجة 7 - 0، في مباراة شهدت تألق النجم المصري. نشرت الاعلامية رانيا محمود منشورا جديدا عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. وأعلنت فى منشورها عن وفاة مروة وجدى رئيس تحرير النشرة الاقتصادية بقطاع الأخبار فى التليفزيون المصرى. نشرت جنا عمرو دياب مجموعة فيديوهات جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت وهى تجرب الغناء فى غرفتها وقد اظهرت قدرتها على الغناء، ونال صوتها اعجاب متابعيها قال الفنان أحمد عدوية إن فكرة أغنية زحمة يا دنيا زحمة جاءت له عندما كان يأكل على عربية فول وسمع واحد بيقول لزميله زحمة الدنيا زحمة.

قال المطرب الشعبي احمد عدوية ان حياته وما بها من أحداث متنوعة ومختلفة ما بين صعود وهبوط ، من الممكن تجسيدها فى مسلسل، وأن يكون بطل هذا العمل الدرامى هو محمد رمضان لان فيه شبه كبير منه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار السوشيال ميديا.. قصة أغنية زحمة يا دنيا لعدوية.. صلاح يحتفل بالفوز على كريستال بالاس.. وفاة رئيس تحرير النشرة الاقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.