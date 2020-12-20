تعرف على وسائل الإبلاغ عن مخالفات قرار مواعيد غلق المحال التجارية

تستقبل مبادرة صوتك مسموع شكاوي المواطنين الخاصة بمخالفة قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والورش بالمحافظات.

كما تتلقي الشكاوي الخاصة بمخالفة الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا ، التي فرضتها الدولة لحماية المواطنين ومنع انتشار الفيروس وزيادة اعداد المصابين.

بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بمحاور المبادرة الخمسة الاساسية التي تتضمن القمامة والاشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوي الفساد.

ويتم التواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.



و تعمل مبادرة "صوتك مسموع" منذ منتصف مارس الماضى 2020 وحتي الان على تلقى شكاوي المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها في المواعيد التى أعلنها رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق.

و تعمل المبادرة منذ إنطلاقها على قدم وساق لحل شكاوي المواطنين وإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن اوالواتس اب اوالبريد الإلكتروني اوصفحة الفيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين في ارسال شكواهم وحلها و قضت على العناء والجهود الذي كان يبذله المواطن في الذهاب إلى مقر مكاتب الشكاوى لتقديم الشكوي والتزاحم أمامها والوقت الكبير في تلقي وحل الشكوى.

وأشاد الوزير بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكافة المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين ،بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا و مواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادره للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات .