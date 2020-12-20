مصر للطيران: 57 رحلة تقل 5500 راكب لـ 30 دولة حول العالم

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الأحد، رحلاتها لـ 57 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 5500 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات ، وبحسب ما ذكرت مصادر بشركة مصر للطيران ، أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا إلي كل من، دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوچا، لندن، الدمام، باريس، ميلانو، چنيڤ، أمستردام ، كوبنهاجن ، روما، ميونخ، نيويورك، برلين، فرانكفورت، ڤيينا، عمان، جدة، المدينة المنورة ، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا، و 9 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر و أسوان و 6 رحلات شحن جوى.

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي ، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

ويجدر الإشارة إلى إنه تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.