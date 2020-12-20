الأرصاد: طقس اليوم.. دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 21

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الأحد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفءعلى السواحل الشمالية الشرقية، يكون دافئا على جنوب سيناء، ومائلا للدفءعلى شمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية اكثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

الإسكندرية 20 14

وادي النطرون 21 14

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 14

بلطيم 22 14

مطروح 19 13

السلوم 19 11

سيوة 20 11

بورسعيد 21 15

دمياط 21 15

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 13

الإسماعيلية 20 11

السويس 21 13

العريش 20 13

رفح 19 14

رأس سدر 22 12

نخل 18 05

نويبع 23 17

طابا 20 13

كاترين 16 04

الطور 24 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 10

بنى سويف 22 10

المنيا 22 08

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

إدفو 26 12

أبوسمبل 25 12

الوادي الجديد 25 11

شلاتين 28 18

أبورماد 27 18

حلايب 26 19

راس حدربة 27 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 31 22

المدينة 28 17

الرياض 19 11

المنامة 23 18

أبوظبي 26 19

الدوحة 22 15

الكويت 20 09

دمشق 15 02

بيروت 19 13

عمان 15 05

القدس 15 07

غزة 21 11

بغداد 18 07

مسقط 25 18

صنعاء 22 09

الخرطوم 32 19

طرابلس 20 13

تونس 17 13

الجزائر 15 11

الرباط 18 09

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 07 04-

إسطنبول 10 06

إسلام أباد 18 07

نيودلهى 24 07

جاكرتا 32 25

بكين 05 07-

كوالالمبور 31 24

طوكيو 08 00

أثينا 14 09

روما 15 05

باريس 08 04

مدريد 10 04

برلين 07 03

لندن 11 07

مونتريال 01- 02-

موسكو 01- 03-

نيويورك 03 01

واشنطن 07 03

نواكشوط 28 16

أديس أبابا 24 10