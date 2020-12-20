دورتان لتنمية مهارات العاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط والإشغالات

يواصل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة برنامجه التدريبى للاسبوع ال 15 ، حيث ينظم دورتين عن تنمية مهارات العاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات والاشغالات والمحلات ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى،الاسبوع الجاري ، كما يستكمل المركز دورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من هذه الدورات 72 متدربا من جميع المحافظات.

وينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، دورة تدريبية متخصصة لرفع مهارات المديرين والعاملين فى مكاتب (مشروعك) بالمحافظات ويستفيد من هذه الدورة 45 متدربا.

يأتي ذلك في اطار اهتمام الدولة المتنامى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها التنموى الهام وماتوفره من فرص عمل ، وفى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفع مهارات العاملين فى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) .

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن (مشروعك) ساهم في توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ أكثر من 158 ألف مشروعًا صغير ومتوسطًا بقروض 16,5 مليار جنيه مشددًا على القائمين على ( مشروعك ) باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لاتحتاج الى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أية عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة .

ولفت الوزير الى أن ( مشروعك ) يعمل في اطار مبادرة البنك المركزى التي توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لاتتعدى 5 % مؤكدًا تشجيع الوزارة لاقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ومساهمتها في معالجة مشكلتى الفقر والبطالة من ناحية أخرى.