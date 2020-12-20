قرار جمهورى بتعيين 3 نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 695 لسنة 2020 بتعيين 3 نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهم: المستشار خالد رأفت الدسوقى، والمستشار علاء الدين أحمد السيد، والدكتورة فاطمة محمد الرزاز.





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