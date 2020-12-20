اليوم.. مصر للطيران تنقل 5.500 راكب على متن 57 رحلة

جدة - نرمين السيد - وتسير مصر للطيران، وفقا لبيان صحفى، رحلاتها إلى كل من: دبى، أبوظبى، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوچا، لندن، الدمام، باريس، ميلانو، چنيڤ، أمستردام، كوبنهاجن، روما، ميونخ، نيويورك، برلين، فرانكفورت، ڤيينا، عمان، جدة، المدينة المنورة، القصيم، عنتيبى، أديس أبابا، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و6 رحلات شحن جوى.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس – فرانكفورت.