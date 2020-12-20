مرصد الأزهر: حركة الشباب تستغل الوضع الحالى بالصومال لتنفيذ أعمال إرهابية

جدة - نرمين السيد - وقال مرصد الأزهر، فى بيان اليوم الأحد، إن الحركة تستغل الوضع الراهن وما تواجهه البلاد من تحديات كبيرة تقلل من جهود مكافحة الإرهاب، مثل سحب القوات الأمريكية العاملة فى الصومال «أميصوم»، والقوات الإثيوبية التى تشارك فى قوات الاتحاد الإفريقى لحفظ السلام، نتيجة لانشغالها بالنزاعات الداخلية التى اندلعت الشهر الماضى، إضافة إلى إقبال الصومال على انتخابات تشريعية فى هذا الشهر وانتخابات رئاسية مطلع فبراير المقبل.

وجاء تحذير المرصد، اليوم بعدما لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم ضباط بالجيش الصومالى مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، فى هجوم انتحارى لحركة «الشباب» الإرهابية، أمس السبت، على تجمع جماهيرى أمام ملعب لكرة المقدم بمدينة «جالكعيو» وسط الصومال، وذلك قبل خطاب مرتقب لرئيس الوزراء محمد حسين روبلى، فى الملعب الذى شهد التفجير.