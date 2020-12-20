جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة السكك الحديد، اليوم الأحد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، نتيجة لأعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 50 دقيقة خط القاهرة / السد العالى متوسط تأخيرات القطارات

- القاهرة / أسيوط مدة 60 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 45 دقيقة خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.