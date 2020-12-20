الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بتعيين 3 نواب جدد لرئيس المحكمة الدستورية...

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار رئيس الجمهورية رقم 695 لسنة 2020، بتعيين المستشارين خالد أحمد رأفت ، وعلاء الدين أحمد، والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، نوابا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

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