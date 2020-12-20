النقل: دخول برج سكة حديد طهطا والمنطقة الأوتوماتيكية حتى المراغة الخدمة بإجمالي 12 كم

أعلنت وزارة النقل دخول برج طهطا والمنطقة الأوتوماتيكية ما بين برج إشارات طهطا وبرج إشارات المراغة في الخدمة بإجمالي 12 كم، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد اسيوط نجع حمادى بطول ١٨٠ كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.



وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هذا المشروع يتكون من "١٧ برجا رئيسيا و٣ برج ثانوي و٦٤ مزلقانا"، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٥٠%، وتم حتى الآن دخول ٣ أبراج رئيسية الخدمة هي "جزيرة شندويل – المراغة – طهطا"، مشيرًا إلى أن برج طهطا والمنطقة الأوتوماتيكية تتحكم في ٧٠ سيمافورا ضوئيا و٥ مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا و١٩ موتور تحويلة.

وقال إن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، مشيرا إلى أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذا يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، وآخرها خلال افتتاحه معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي Trans MEA 2020 بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

