بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 695 لسنة 2020 بتعيين ٣ نواب لرئيس المحكمة الدستوري العليا. نص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2019 وعلى موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9 نوفمبر 2020 قرر: يعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا كل من : المستشار خالد أحمد رأفت دسوقى. المستشار علاء الدين أحمد السيد. الأستاذة الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز.

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