وزير الدفاع يوافق على قبول إهداء من المشير طنطاوي للقوات المسلحة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 230 لسنة 2020 بالموافقة على قبول إهداء مقدم من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق لصالح القوات المسلحة.

ونص القرار على قبول إهداء أصناف (أسلحة وذخائر) في حدود مبلغ 24 ألفا و300 جنيه لصالح القوات المسلحة.