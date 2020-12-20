سفير اليابان في اليوم العالمي للغة العربية: أغنية فيها حاجة حلوة نقطة فارقة في شعوري بلغة الضاد

في كلمته التي بثتها وزارة الثقافة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، تحدث سفير اليابان في مصر السفير نوكي ماساكي، عن تجربته مع اللغة العربية وكيف أن الأمر بدا شاقًا في البداية، إلا أن نقطة التحول بالنسبة له عندما ربط اللغة بالموسيقى، خاصة موسيقى الفنان عمر خيرت، كما تحدث عن حرصه الدائم على استخدام اللغة العربية في جميع المقابلات التي يجريها في مصر.



وجاءت هذه الكلمة ضمن فعاليات نشاط تنظمه وزارة الثقافة بعنوان "وتحدث السادة السفراء بالعربية"، فى إطار مبادرة "علاقات ثقافية" التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال الفترة الماضية.

يذكر أن وزارة الثقافة المصرية قررت أن تتضمن احتفالاتها باليوم العالمي للغة العربية هذا العام بث رسائل من سفراء الدول الأجنبية من غير الناطقين بالعربية يتحدثون فيها عن علاقتهم باللغة العربية، وكان الهدف من هذا النشاط هو تسليط الضوء على أهمية اللغة العربية ليس فقط باعتبارها وسيلة للتواصل بين المتحدثين بها، لكن باعتبار أن إجادتها تفتح الباب أمام رصيد ضخم من التراث الثقافي والحضاري.

وبثت الكلمات في السابعة من مساء يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 عبر صفحة المجلس الأعلى للثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية على فيسبوك وعدد من المواقع الأخرى.