مصر تستطيع بالصناعة.. انطلاق ندوة توطين صناعة السيارات اليوم بمشاركة خبراء مصريين بالخارج

تنطلق اليوم، الأحد، الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، والمهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وخبراء مصريين بالخارج في مجال صناعة السيارات، ويدير الجلسة الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع".

كما يشارك بالندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"، من العلماء والخبراء المصريين بالخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هدى المراغى التي قادت ثورة التصنيع المرن فى كندا، والتي أحدثت أبحاثها حول التصنيع المرن ثورة في طريقة تكيف المصنعين حول العالم.

اختارتها الأوساط العلمية والصناعية من ًأفضل 0.46٪ في تصنيف جامعة ستانفورد لعام 2020 لأفضل 2٪ من المؤلفين الأكثر تأثيًرا ونشاطا في العالم في جميع التخصصات ، وقد احتلت المرتبة الأعلى بنسبة 0.29٪ في الهندسة الصناعية.

حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة تشالمرز بالسويد وهي زميلة في: الجمعية الملكية الكندية (RSC)، الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الهندسية (IVA)، الأكاديمية الكندية للهندسة (CAE)، الأكاديمية الدولية لهندسة الإنتاج (CIRP)، والجمعية الكندية للهندسة الميكانيكية (CSME)، والجمعية الأمريكية لمهندسي التصنيع (SME).

بالإضافة لمشاركة الدكتور وجيه المراغى، ممثل مصر فى أكاديمية هندسة الإنتاج وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، هو أستاذ ومدير مركز نظم التصنيع الذكية، كلية الهندسة، جامعة ويندسورفى كندا، وابتكر تصميم القطار الكندي ذي الطابقين، وحصل على وسام الشرف للمهندسين المحترفين أونتاريو "2020 PEO".

شغل المراغي مناصب رئيس قسم هندسة النظم الصناعية والتصنيع، والمدير المؤسس لمعمل أبحاث التصنيع وميكنة التصاميم في جامعة ويسترن أونتاريو.



كما يشارك بالندوة الدكتور أحمد أبو النصر، خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ويعمل في مجال تصنيع المعدات المستخدمة في تصنيع الإطارات وتصميمها والتدريب عليها.

بالإضافة لمشاركة الدكتور عبد الرحمن أبو العلا، مهندس البرمجيات ومطور الشركات وصاحب الحلول المبتكرة للتحكم فى الروبوتات، أدار فريق تطوير النظام والمنصة لمشاريع القيادة الذاتية بشركة ZMP Inc اليابانية منذ 2015، وقدم الدعم الفني والتحقيق في الجوانب الفنية للفريق الهندسي في المشاريع الرئيسية، كما تولى التنسيق مع الفنيين في تطوير العمل الهندسي. وتنفيذ أفضل الممارسات في تطوير الحلول التقنية لنظام التحكم في الروبوتات.

واستبدل وحدَّث الأنظمة المطورة بشركة لوتس للصناعات الطبية بالقاهرة عام 2014 ووفر لها مواصفات جديدة، بالإضافة إلى أنه عدَّل البرامج "الجاهزة" ودمجها في الشبكة الحالية.



وأنشأ كود لربط جميع الأنظمة، وقدم أفكارا لتحسين النظام وعروض التكلفة، واستطاع تطوير وإنشاء حلول الأعمال ومواقع الإنترنت فى شركة الشبكة بالقاهرة على أساس .SharePoint وتحديث الخوادم الموجودة خلال 4 أشهر من عام 2013.

بجانب مشاركة الدكتور مينا قلدس، الذي يمتلك أكثر من 10 سنوات خبرة في كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات، وتصميم وتطوير من الصفر حتى خطوط الإنتاج الكثيف، وأكثر من 7 سنوات في إدارة مشروعات تطوير أنظمة التحكم المعقدة لشاسيه السيارات، ويعمل مديرا لتطوير انظمة التعليق الإلكترونية بشركة فورد لصناعة السيارات فى ألمانيا، وباحثا ومساعد أستاذ زائر بمعهد هندسة السيارات بجامعة براونشفايغ التقنية بألمانيا، نال جائزة مايرز من جمعية مهندسى السيارات الأمريكية.

كما سجل براءتى اختراع فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين في تطبيقات أنظمة التعليق الإلكترونية للسيارات.