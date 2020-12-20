3 حالات.. أسباب خصم الرصيد من العدادات مسبوقة الدفع

يتساءل العديد من المواطنين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع عن أسباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد رغم عدم وجود أى أقساط شهرية أو مديونية.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يوضح أسباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع وهى:

1-خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن:

- يتم خصم ٢٢ جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك ١٠٠ كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ ١٣٩ جنيها من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك ٦٥٠ كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ ٢٧٠ جنيها من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك ١٠٠٠ كيلو وات ساعة.

2- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر ويتم حسابه كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى ٥٠ كيلو وات (جنيه).

2- الشريحة الثانية من ٥١ إلى ١٠٠ كيلو وات (٢ جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى ٢٠٠ كيلو وات (٦ جنيهات).

4- الشريحة الرابعة من ٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلو وات (١١ جنيها).

5- الشريحة الخامسة من ٣٥١ إلى ٦٥٠ كيلو وات (١٥ جنيها).

6- الشريحة السادسة (أكثر من ٦٥٠ حتى ١٠٠٠) من صفر إلى ١٠٠٠ كيلو وات (٢٥ جنيها).

7- الشريحة السابعة ما يزيد على ١٠٠٠ كيلو وات (٤٠ جنيها).

8- المقروء صفر (٩ جنيهات).

٣- الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر.