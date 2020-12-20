الأهلي يطير إلى النيجر بعد قليل

تُقلع بعد قليل طائرة تحمل بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم، وذلك استعداد لبداية المشوار الأفريقي للأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، وذلك لمواجهة سونيديب يوم الأربعاء القادم الموافق 23 ديسمبر ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال.

اقرأ أيضا: الأهلي يجري مسحة طبية استعداداً للسفر إلي نيجيريا



الأهلي يسافر إلى النيجر بدون مدير فني ويطير الأهلي إلى النيجر بدون مديره الفني بيتسو موسيماني، والذي غاب أيضاعن أخر مباريات الفريق أمام غزل المحلة، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على أن يقود جونسون المدرب العام، الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال المباراة الأفريقية، كما حدث بمباراة غزل المحلة التي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-0. اقرأ أيضا: كورونا تضرب الأهلي من جديد



يذكر أن الأهليهو حامل لقب هذه البطولة، بعد فوزه على نادي الزمالك في النهائي الشهير بنتيجة 2-1، كما أنه صاحب الرقم القياسي للفوز بهذه البطولة برصيد 9 ألقاب.

