سيد عبدالحفيظ يعلن خبر سعيد عن حالة موسيماني

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الحالة الصحية لبيستو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية صباح اليوم: "بيتسو موسيماني حالته الصحية جيدة جدا ومن المفترض أن يعود قريبا، لكنه لن يستطيع السفر معنا إلى النيجر".

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وعن حالة الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر، قال: "عمرو السولية بحالة جيدة، وما تعرض له كان كدمة أثناء التمرين لكنه في حالة جيدة وسيسافر برفقة الفريق إلى النيجر". وعن حالة الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر، قال: "عمرو السولية بحالة جيدة، وما تعرض له كان كدمة أثناء التمرين لكنه في حالة جيدة وسيسافر برفقة الفريق إلى النيجر". وتابع: "بعد تطعيم الفريق بالتطعيمات اللازمة للسفر إلى أفريقيا، عانى طاهر محمط طاهر من سخونة شديدة في نفس اليوم، وهذا طبيعي يحدث لأشخاص كثيرين عن أخذ تلك التطعيمات". اقرأ أيضا: الأهلي يجري مسحة طبية استعداداً للسفر إلي نيجيريا



وتقلع بعد قليل طائرة تحمل بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم، وذلك استعداد لبداية المشوار الأفريقي للأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، وذلك لمواجهة سونيديب يوم الأربعاء القادم الموافق 23 ديسمبر ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال.

