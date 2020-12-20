أسعار العملات اليوم الأحد 20-12-2020

تواصل أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه المصري، في البنوك والصرافات في بداية تعاملات اليوم. ونظرا لاهتمام المستثمرين في البنوك والبورصات، دوت الخليج يرصد متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم. سعر الدولار اليوم



وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 20-12-2020 سعر اليورو سعر اليورو 19.18 جنيه للبيع و19.06 جنيه للشراء. سعر الجنيه الإسترليني سعر الجنيه الإسترليني 20.11 جنيه للبيع و20.98 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.17جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى سعر الدينار الكويتى 51.68 جنيه للبيع 51.28 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

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