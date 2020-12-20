أسعار الدولار اليوم الأحد 20-12-2020

سجل سعر الدولار في بنوك، "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

اسعار الدولار اليوم الأحد 20-12-2020

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك: "مصر، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي" 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي اتش سي بي سي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

اسعار الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات يوم الخميس الموافق 19-11-2020، مسجلا 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه لدى البنك المركزي المصري.