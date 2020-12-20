تامر عبدالحميد: مفيش حاجة اسمها لجنة كرة في نادي الزمالك

علق تامر عبدالحميد "دونجا" لاعب ونجم الزمالك السابق على فكرة وجود لجنة تدير شؤون كرة القدم في نادي الزمالك، وقال دونجا أنه ليس هناك ما يسمى بلجنة كرة داخل نادي الزمالك وهم 3 شخصيات فقط تدير الكرة داخل نادي الزمالك.

اقرأ أيضا: إصابة محمد عبد السلام بفيروس كورونا "صورة"



وقال تامر عبدالحميد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الناس اللى بتسأل عن لجنه الكوره مفيش حاجه اسمها لجنة كوره ف نادى الزمالك كله كان كلام اعلام . اللى بيدير الكوره فى نادى الزمالك والمسؤول الاول هو الكابتن أيمن يونس والمشرف على الفريق الاول الكابتن أشرف قاسم ومدير الكوره للفريق الاول الكابتن عبدالحليم على .. ربنا يوفقهم".

اقرأ أيضا: أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم 17/12/2020 .. وأبرز تفاصيل المواجهة



على جانب آخر قامت لجنة الكرة بنادي الزمالك أمس بوضع المعايير التي يتم من خلالها تعديل القيمة المالية في عقود لاعبي نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة

