ياسمين فؤاد: تطوير إجراءات تقييم دراسات الأثر البيئى لدفع عجلة الاستثمار

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة فى جلسته الـ 55 على مجموعة من الإجراءات المنظمة لمنظومة الوزارة لتقييم التأثير البيئى للمشروعات من أجل تطوير سير العمل وضمان سرعة إصدار موافقات بيئية على دراسات الأثر البيئى للمشروعات المقدمة.





وأشارت وزيرة البيئة إلى أن عدم اكتمال البيانات المطلوبة لإجراء الدراسات كانت من أحد المعوقات التى تواجه جهاز شئون البيئة لإنجاز إصدار الموافقات عليها، مما تطلب اتخاذ بعض الإجراءات الضامنة لاستيفاء كافة البيانات المطلوبة من مقدمى طلب الدراسة قبل بدء الجهاز فيها لضمان سرعة إنجازها بشفافية ووضوح وعدم تعطيل عجلة الاستثمار. وأضافت فؤاد أن من تلك الإجراءات وضع قائمة مرجعية استرشادية وتعميمها على الجهات الإدارية المختصة والجهات المانحة للترخيص لمراجعة نماذج ودراسات تقييم الأثر البيئى لاستيفائها قبل استلامها وتحويلها لجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية.

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