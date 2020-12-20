اجتماع لمجلس صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعه الثالث برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، وبحضور الدكتور هشام محمود المناوى، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور عاطف محمد العوام، الأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس أمين الصندوق، الأستاذ الدكتور محمد محمود يوسف الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة ومدير الصندوق، بجانب ممثلى كل من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة البحث العلمى ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالإضافة إلى ممثل وزارة المالية طبقا للائحة الصندوق، وذلك بمقر جامعة عين شمس.





واستعرض المجلس الخطوات التى تمت فى سبيل الانتهاء من دراسة لتحديد المزايا التى يحصل عليها أعضاء الصندوق طبقا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون، كما استمع أعضاء المجلس لتقرير اللجنة المكلفة بذلك، واستعرضوا الجهود المبذولة فى سبيل الانتهاء من إعداد الدراسة التى لازالت تحتاج بعض الوقت، لاستكمال البيانات والعناصر اللازمة للدراسة والتى تشمل بيانات الأعضاء المحتملين للصندوق وفئاتهم العمرية على مستوى الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

وطلب المجلس سرعة الانتهاء من الدراسة وقرروا مخاطبة كافة الجهات المعنية لاستكمال البيانات التى تحتاجها الدراسة، حتى يتمكن الصندوق من فتح باب الاشتراك لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية طبقا للائحة الصندوق.

واستعرض المجلس الموقف المالى الحالى للصندوق، بالإضافة إلى استكمال الجهاز الإدارى والمالى للصندوق.

جدير بالذكر أن الصندوق تم إنشاءه بناء على القانون رقم 162 لسنة 2018 والخاص بتنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية والذى تضمن إنشاء صندوق لرعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد ومراكز البحوث التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بهدف تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وهو صندوق مكمل للمزايا التى يحصلوا عليها حاليا من الصناديق المنشأة لهذا الغرض أى أنه يقدم مزايا إضافية صحية واجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين، بالإضافة إلى المزايا التى يحصلوا عليها حاليا من أى صناديق رعاية صحية واجتماعية سبق إنشائها لهذا الغرض.

ويتم تمويل الصندوق الجديد طبقا للقانون واللائحة التنفيذية من المصادر، 5%؜ من الموازنة اللازمة لإنشاء كل فرع من فروع الجامعات الأجنبية فى مصر، و2%؜ سنويا من الرسوم الدراسية التى تقوم بتحصيلها أفرع الجامعات الأجنبية من الطلاب والدارسين بجميع البرامج، والرسوم المفروضة على طلبة الاشراف الخارجى التى تحددها اللائحة التنفيذية، واشتراكات سنوية من أعضاء الصندوق يتم تحديدها وفقا لما ورد بلائحة الصندوق ونتائج الدراسة التى يتم إجراءها حاليا؛ بهدف الحفاظ على استمرارية الصندوق فى أداء الدور المنوط به فى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين.

يذكر أن الصندوق يقدم خدماته لأعضاء الصندوق وأسرهم بصورة اختيارية وسيتم فتح باب الانضمام لمن يرغب فى ذلك، فور الانتهاء من الدراسة الاكتوارية التى تعد حجر الزاوية لبدء نشاط الصندوق، وقد اشترطت لائحة الصندوق ضرورة الانتهاء منها قبل بدأ النشاط كما أنها تحدد المزايا التى يحصل عليها الأعضاء وأسرهم.