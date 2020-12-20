النقل: دخول برج طهطا والمنطقة الأتوماتيكية بين طهطا والمراغة الخدمة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، دخول برج طهطا والمنطقة الاتوماتيكية ما بين برج إشارات طهطا وبرج إشارات المراغة فى الخدمة بإجمالى 12 كيلومترا، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد اسيوط نجع حمادى بطول 180 كيلومترا والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكترونى حديث (EIS)، والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.





ووفق بيان رسمى، يأتى ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل وآخرها خلال افتتاح فخامته لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكى Trans MEA 2020 بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى للحد من الحوادث على خطوط السكك الحديد. أوضح الوزير أن هذا المشروع يتكون من 17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و64 مزلقان، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 50% وتم حتى الآن دخول 3 أبراج رئيسى الخدمة هما جزيرة شندويل – المراغة – طهطا، مشيراً إلى أن برج طهطا والمنطقة الأوتوماتيكية تتحكم فى عدد 70 سيمافور ضوئى و5 مزلقانات تعمل اوتوماتيكيا و19 موتور تحويله، مضيفا أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى "الكهربى القديم" بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة. تابع: "وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفاً أنه جارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية".

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