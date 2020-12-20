محافظ الجيزة : تخفيض قوة العمل بنسبة 50%

جدة - نرمين السيد - أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، توجيهاته بتقسيم العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن ومدينة الجيزة والمديريات الخدمية للحضور الى العمل بنسبه لا تقل عن 50% بالتناوب عدا العاملين بالإدارات الميدانية، والتى تضم العاملين بالاشغالات والإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية والامن والعمليات والمواقف والساحات والمرافق والطرق والنظافة وغيرها من الإدارات، التى تتطلب التواجد الميدانى ووفقا لما يترأى لرئيس كل جهه وذلك لضمان عدم التأثير على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بدءاً من اليوم الأحد.





ووفق بيان رسمى، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وشملت توجيهات محافظ الجيزة بالتواجد اليومى لرؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم ومديرى الإدارات للتأكد من انتظام العمل دون إخلال. وفى نفس الإطار، وجه محافظ الجيزة، القطاعات المعنية بإتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمبانى الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات والإدارات التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات. وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الاحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم فى مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل للحفاظ على سلامة جميع العاملين، مشدداً على حظر دخول المبانى الحكومية دون إرتداء الكمامات الطبية واستمرار أعمال الرش والتطهير للمرافق الخدمية والتى يتردد عليها المواطنين. كما وجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين والتشديد على منع تقديم الكافيهات والمقاهى للشيشة مع متابعة إلتزام المحال والمنشأت التجارية والورش الحرفية بمواعيد الفتح والغلق المقررة، ومتابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بإستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

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