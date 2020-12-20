وتعد هذه المرة الأولى التى تختار فيها سيدة لعضوية منذ عام 2012، حيث صدر القرار بناء على قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، فى التاسع من نوفمبر الماضى.
وبذلك يصبح عدد قضاة المحكمة الدستورية 15 برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه، وسعيد مرعى، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمى، وحمدان فهمى، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، والأعضاء الثلاثة الجدد، فيما يظل المستشار عماد البشرى رئيسا لهيئة مفوضى المحكمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشارة فاطمة محمد.. أول سيدة ضمن تشكيل المحكمة الدستورية العليا منذ 2012 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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