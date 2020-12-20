المستشارة فاطمة محمد.. أول سيدة ضمن تشكيل المحكمة الدستورية العليا منذ 2012

جدة - نرمين السيد - عينت المستشارة الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، عميدة حقوق حلوان، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 695 لسنة 2020 بتعيين 3 أعضاء جدد بالمحكمة الدستورية العليا.





وتعد هذه المرة الأولى التى تختار فيها سيدة لعضوية منذ عام 2012، حيث صدر القرار بناء على قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، فى التاسع من نوفمبر الماضى.

وبذلك يصبح عدد قضاة المحكمة الدستورية 15 برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه، وسعيد مرعى، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمى، وحمدان فهمى، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، والأعضاء الثلاثة الجدد، فيما يظل المستشار عماد البشرى رئيسا لهيئة مفوضى المحكمة.