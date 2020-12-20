الصحة تحذر من الإفراط فى تناول المضادات الحيوية لعلاج حالات كورونا

حذرت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية، خاصة فى علاج حالات كورونا .

وأضافت الدكتورة جيهان العسال، خلال كلمتها فى الويبينار الذى تعقده وزارة الصحة حاليا، أن الإفراط فى المضادات الحيوية يؤدى إلى مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، ويصبح الميكروب مقاوما للدواء الأصلى الذى كان يستخدم فى علاج العدوى التى يتسبب فيها هذا الميكروب، لافتة إلى أهمية الحرص على عدم استخدام المضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب، وفى حال وصف الطبيب المضاد الحيوى يجب على المريض إكمال الجرعات الدوائية طبقا لإرشاداته وفى الميعاد المحدد له.

وأكدت الدكتورة جيهان العسال أن سوء استخدام المضادات الحيوية بدون داع، خاصة عند ظهور أعراض البرد أو الإنفلونزا، قد يفقدها فاعليتها، مشيرة إلى أن معظم هذه الأنواع من العدوى سببها فيروسي، مشددة على ضرورة غسل الأيدى باستمرار للحماية من معظم أنواع العدوى، وبالتالى تقليل تناول المضادات الحيوية، مما يحافظ على فاعليتها.

الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد تعقد بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والدكتور إيهاب كمال مساعد الوزير لشئون التعليم الطبى المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمناقشة البروتوكول المحدث لفيروس كورونا مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة بدولة السودان.