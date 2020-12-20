لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة .. 970 ألف طلب على المنصة الإلكترونية للكهرباء

تستمر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء ، فى تلقى لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية ديسمبر الجارى.

واستمرارًا للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الأول من يوليو الحالى تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية.

وأوضح التقرير ، أنه منذ تفعيل المنصة حتى 20 ديسمبر الجارى تم الآتي:

تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة .

تلقت المنصة حتى الآن حوالى 970 الف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,270 مليون وحدة ( 2 مليون و270 ألف وحدة عقارية ).

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع ، وتستمر الشركات فى إستكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.

هذا وتستقبل المنصة أيضًا عددا كبيرا من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة ، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم .

كما أكد على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية ديسمبر الجارى.

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية .