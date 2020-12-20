مارسيل سمير: مطلوب الاهتمام بالمؤشر الاجتماعي أثناء الإصلاح الاقتصادي

تطرقت النائبة مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى الإصلاح الإقتصادي، قائلة إن مساعي الدولة أدت إلى إصلاح المنظومة النقدية بلا شك، ولكن في المقابل المؤشر الاجتماعي يتدهور وبرامج الحماية الاجتماعية لم تكن كافية، وبحكم انتمائي إلى تيار اليسار، فإنني أضع الطبقة المتوسطة أمام عيني، لمنع مشكلات الاحتقان والعزوف عن المشاركة الديمقراطية وعدم الرضا، لذا فعلينا الاهتمام بمؤشر الرضا الاجتماعي.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية عقدها فريق تحرير دوت الخليج مؤخرا، مع النائبات الرائدات بتنسيقية شباب الأحزاب، مارسيل سمير، مارثا محروس، رشا أبوشقرة.