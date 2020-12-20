مارسيل سمير: مطلوب الاهتمام بالمؤشر الاجتماعي أثناء الإصلاح الاقتصادي

تطرقت النائبة مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى الإصلاح الإقتصادي، قائلة إن مساعي الدولة أدت إلى إصلاح المنظومة النقدية بلا شك، ولكن في المقابل المؤشر الاجتماعي يتدهور وبرامج الحماية الاجتماعية لم تكن كافية، وبحكم انتمائي إلى تيار اليسار، فإنني أضع الطبقة المتوسطة أمام عيني، لمنع مشكلات الاحتقان والعزوف عن المشاركة الديمقراطية وعدم الرضا، لذا فعلينا الاهتمام بمؤشر الرضا الاجتماعي.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية عقدها فريق تحرير دوت الخليج مؤخرا، مع النائبات الرائدات بتنسيقية شباب الأحزاب، مارسيل سمير، مارثا محروس، رشا أبوشقرة.
وأضافت سمير: قبل أتخاذ أي قرار حكومي، علينا وضع أسر الأرامل ومحدودي الدخل في الحسبان، دورنا كسياسيين أن نسلط الضوء على هؤلاء، هناك شريحة تضررت رغم الإجراءات الضرورية، وأتمنى أن يكون هناك تفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول تنقذ الفئات المتضررة حاليا.
وبعدها تطرقت سمير إلى الركود الذي أصاب الاقتصاد الدولي بسبب السجال الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأنه بعد الحرب التجارية أصبحنا أمام تحدي كورونا، ووسط كل ذلك مصر حافظت على معدل النمو الإيجابي، وذلك بسبب الإدارة الحكيمة للأقتصاد المصري، ولكن في العام المقبل الخروج من أزمة كورونا سيكون مؤلم على العالم كله.
ومصر جزء من الاقتصاد العالمي، لذا السياحة والاستثمار سيتأثران بسبب الشأن الدولي، وسيكون مطلوب مننا في مجاراة تلك التطورات ووضع تصورات عما سيتعرض له الاقتصاد المصري، وأزمة كورونا كانت فاضحة لدول عديدة في العالم.
واختتمت: مصر لديها طرق وموانئ وحركة تطوير في البنية التحتية وكل هذه الإنشاءات سيفيد مصر لتكون مركز تجاري خلال الفترة القادمة، والمسألة مسألة إرادة، والفرص العديدة للنهوض متاحة وموجودة، ودوري داخل المجلس أن ألقي الضوء على تلك الفرص.
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