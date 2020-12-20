أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 20-12-2020

يقدم موقع دوت الخليج خدمة أسعار الذهب اليوم لقراءه من خلال آخر تحديث لها في محلات المجوهرات لمختلف الأعيرة، نظرا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة أخر أسعار الذهب في مصر، خاصةً للمقبلين على الزواج، كما يهتم المستثمرين أيضا بمتابعة الانخفاضات والقفزات التي يحققها المعدن النفيس في السوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 20-12-2020، بعد ارتفاعها أمس بقيمة 3 جنيهات، لأعلى مستوى له خلال شهر ديسمبر 2020، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر 823 جنيها للجرام.

ترجع زيادة أسعار الذهب بسبب صعوده عالميا إلى 1885 دولار، مرتفعة لمستوى قياسى هذا الشهر، بالتزامن مع هبوط كبير للأسهم فى أمريكا بسبب ارتفاع طلبات إعانات البطالة.

أسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020

عيار 18 سجل 705 جنيهات.

عيار 21 يسجل 823 جنيها.

عيار 214 يسجل 940 جنيها.

الجنيه الذهب 6584 جنيها.

أونصة الذهب 1885 دولارا.