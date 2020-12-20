إصابات كورونا العالمية تتجاوز 75 مليون والوفيات 1.7 مليون

حثت منظمة الصحة العالمية الأفراد على مواصلة اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس والامتثال لتعليمات السلطات الوطنية.
وأكدت المنظمة أنها على اتصال وثيق مع المملكة المتحدة بشأن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا بها، قائلة على موقع تويتر: "إننا على اتصال وثيق مع المسؤولين في المملكة المتحدة بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
وقال إنه يُعتقد أن سلالة فيروس كورونا الجديدة تنتشر بشكل سريع في المنطقة، ويقال إنها قابلة للانتقال بنسبة تزيد على 70%.
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