رشا اسحق: بيان البرلمان الأوروبي مضلل و مناف للحقيقة

أدانت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، بيان البرلمان الأوروبي، حول حقوق الانسان فى مصر، مؤكدة على أنه يعد ذلك تعديا وتدخلا سافرا في شئون مصر الداخلية، الأمر الذى يتنافي مع سيادة مصر و مع المواثيق الدولية.

وقالت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لــ دوت الخليج، لقد تغافل البرلمان الأوروبي عمدا عن جهود مصر طوال السنوات الماضية، في ملف حقوق الإنسان، حيث أن مصر الحديثة حرصت على الالتزام بالمعايير الدولية في إعلاء مبادئ الديمقراطية، واحترام حقوق الانسان وصون، مشيرة إلى أننا في مصر ملتزمون بالفصل بين السلطات، حيث أنه بنص الدستور القضاء المصري، قضاء مستقل تماما عن السلطة التنفيذية والدولة المصرية تعمل وفق الدستور و وفق قوانين تحكم العمل داخلها و تتوافق مع كافة المواثيق الدولية.

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وأكدت رشا اسحق، أن بيان البرلمان الأوروبي يعتبر مضلل و مناف للحقيقة، لأنه اعتمد على تقارير مشبوهة من منظمات أرهابية كل هدفها تشويه صورة مصر، وتصدير صورة غير حقيقية عن حقوق الانسان في مصر قائلة: "نحن نرفض الوصاية الأوروبية على مصر، وأي وصاية خارجية أخري بكل صورها و أشكالها و تحت اي مسمي و اننا ندعو البرلمان الاوروبي لسحب قراره و الاعتذار عن بيانه من اجل استمرار العلاقات المصرية - الاوروبية.

