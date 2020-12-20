أشرف رشاد يعلق على فوز بيج رامى: قصة كفاح ملهمة

قال النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، وعضو مجلس النواب، أشرف رشاد،إنجازٌ تاريخيٌ حققه المصري رامي السبيعي (بيج رامي)أحد أشهر أساطير لعبة كمال الأجسام، رافعًا اسم مصر في أهم منصات التتويج العالمية.

وتابع رشاد حديثه قائلًا:" فوز السبيعي ببطولة مستر أولمبيا 2020 كأول مصري في التاريخ يحصد اللقب، تتويج لقصة مُلهمةٌ في الكفاح والعزيمة والتحدي والإصرار؛ فكان مع كل خسارة سابقة للقب يزداد تحديًا وتمسكًا بالنجاح حتى وصل لهدفه".