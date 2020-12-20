أسامة الدليل: أوربا تتجه إلى الفاشية والنازية.. ولابد أن يعتذر البرلمان الأوربى وإلا تضررت مصالحه

رفض أسامة الدليل، رئيس قسم الشئون الدولية بالأهرام العربى، التقرير الذى أصدره البرلمان الأوربى بشأن ملف حقوق الإنسان فى مصر، وأكد أنه يعبر عن وجهة نظر غير حقيقية.
وتابع خلال حديثه، أوربا كلها تتجه وبقوة إلى الفاشية، وإلى التيارات النازية الشديدة، وإلى انتهاك حقوق الفرد، وإذا تمعنا فى العديد من الدول سنرى ذلك.
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وأضاف خلال مداخلة له على فضائية إكسترا نيوز، نرفض انتهاك قيادتنا وكرامتنا الوطنية، ولابد أن يعتذر البرلمان الأوربى عما صدره منه، وإلا تضررت مصالحة ومنتجات.
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